Machtwort: Flick darf nicht zum DFB

Der FC Bayern will Sextuple-Trainer Hansi Flick im Sommer keine Freigabe für den Bundestrainer-Posten erteilen. Karl-Heinz Rummenigge erklärt in der ‚Welt am Sonntag‘: „Ich habe ihm gesagt, dass wir sehr zufrieden mit ihm sind. Wir sind gut beraten, das zu Ende zu bringen, was wir vertraglich vereinbart haben.“

Flick besitzt in München einen Kontrakt bis 2023. Dass dieser zu erfüllen ist, habe Rummenigge dem Bayern-Coach „unmissverständlich mitgeteilt“. Flick habe das „professionell“ aufgenommen, berichtet der Vorstandsvorsitzende weiter.

„Das ist Fakt“

Ein Flick-Verbleib im Sommer habe „nichts mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Das ist Fakt“, wählt Rummenigge überdeutliche Worte. Flick selbst hatte sich die Option DFB zuletzt offengehalten, betonte, dass er „kein Jahr Pause brauche, wenn ich bei meinem Klub aufhören würde“, wollte aber „nicht über Dinge reden, die weit in der Zukunft liegen.“

Nun also die klare Ansage von oben. Zuvor musste der DFB bereits zwei weitere Namen von der Kandidatenliste streichen: Jürgen Klopp (FC Liverpool) und Julian Nagelsmann (RB Leipzig) sagten ab. U21-Trainer Stefan Kuntz und Ralf Rangnick, der gestern dem FC Schalke einen Korb gab, sind wohl weiterhin im Rennen.