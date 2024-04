Kurios: Bayer-Star bedauert Alonsos Entscheidung

Als Xabi Alonso seiner Mannschaft mitteilte, sie auch in der kommenden Saison zu trainieren und nicht etwa nach München oder Liverpool zu wechseln, applaudierte das Team von Bayer Leverkusen. Auch Josip Stanisic dürfte Beifall geklatscht haben – allerdings mit einem Zähneknirschen.

Denn der 24-jährige Verteidiger kehrt nach einer höchst erfolgreichen Leihsaison in Leverkusen im Sommer nach Stand der Dinge zum FC Bayern zurück. Also zu jenem Klub, dem Alonso absagte. Eine ungewöhnliche Situation, die Stanisic auch mit ungewöhnlichen Worten kommentiert.

„Ein bisschen schade“

Laut ‚Sport1‘ sagte der kroatische Nationalspieler am gestrigen Mittwochabend zum Alonso-Verbleib: „Mich freut es, dass er hier glücklich ist. Für mich ist es aber natürlich ein bisschen schade. Ich habe mir einen anderen Ausgang erhofft. Aber es ist kein Wunschkonzert.“

Ziemlich ehrliche Worte von Stanisic also, der offenbar auch gerne bei den Bayern mit Alonso zusammengearbeitet hätte. Völlig in Stein gemeißelt ist die Rückkehr des gebürtigen Münchners in seine Heimatstadt aber nicht: „Man weiß ja nie, was im Sommer passiert. Von daher schließe ich nichts aus.“ Erstmal will Stanisic ohnehin mit Bayer und Alonso das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Europa League gewinnen.