Bedia verlässt Union endgültig

Chris Bedia zieht es in die Vereinigten Arabischen Emirate. Der Al Nasr SC gibt die Verpflichtung des 29-jährigen Offensivspielers von Union Berlin bekannt. „Ich bin dankbar für die Zeit bei Union, denn auch wenn sie sehr kurz war, habe ich immer viel Unterstützung gespürt. Nach den letzten beiden Jahren auf Leihbasis freue ich mich nun auf eine feste Aufgabe, um wieder kontinuierlich Verantwortung übernehmen zu können“, so Bedia über seinen Abschied.

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Chris Bédia

Welcome to Al Nasr 🔵⚪️ pic.twitter.com/nmPdcIknKc — AL NASR SC (@ALNasrSC) July 17, 2026

Der Ivorer war 2024 für zwei Millionen Euro Ablöse von Servette Genf zu Union gewechselt, konnte sich in Köpenick jedoch nicht nachhaltig durchsetzen. In den vergangenen eineinhalb Jahren war Bedia an den BSC Young Boys verliehen, die Schweizer ließen die im Vertrag verankerte Kaufoption jedoch verstreichen. Nun schlägt der Linksfuß in der Wüste in neues Kapitel auf.