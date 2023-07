Hertha verlängert mit Pekarik

Peter Pekarik schwört Hertha BSC nach dem Abstieg in die zweite Liga die Treue. Seinen Ende Juni ausgelaufenen Vertrag hat der 36-Jährige nun um ein weiteres Jahr verlängert. Der slowakische Rechtsverteidiger (117 Länderspiele) läuft seit 2012 in Berlin auf, kam damals vom VfL Wolfsburg.

Sportdirektor Benjamin Weber betont: „Peka ist Herthaner durch und durch und kennt diesen Verein aus dem Effeff. Auch wenn er nicht mehr in vorderster Reihe steht, wird er sein Wissen und seine Erfahrungen weitergeben. Nach der Karriere bieten wir ihm die Möglichkeit an, erste Schritte als Trainer in unserer Akademie zu gehen.“

