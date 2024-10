Millot visiert Nationalteam an und schwärmt von der CL

Enzo Millot hat positiv auf die Aussagen von Frankreich-Trainer Didier Deschamps reagiert, dass der offensive Mittelfeldspieler vom VfB Stuttgart kurz vor einer Nominierung für die Équipe Tricolore steht. „Es ist schmeichelhaft, dass der Trainer über mich spricht, denn das zeigt, dass er die Spiele beobachtet und meinen Weg verfolgt. Jetzt gilt es, weiter Leistung zu bringen“, so der 22-Jährige im Interview mit der ‚L‘Équipe‘.

Die möglicherweise bald schon bevorstehende Berufung sei „in einer Ecke“ seines Kopfes. Es sei „ein Traum“ für ihn, von einer Art „Besessenheit“ spricht sich Millot aber frei. „Ich konzentriere mich auch auf die Ziele im Verein. Wenn wir es schaffen, diese Ziele zu erreichen, dann habe ich auch die Chance, in die A-Nationalmannschaft zu kommen“, fasst der formstarke Franzose zusammen. Mit dem VfB in der Champions League anzutreten, ist ein Genuss für Millot: „Wir entdecken die Champions League alle zusammen und haben nicht zu viel Druck dabei. Wir lieben die Hymne, wir genießen und erfreuen uns an ihr. Wir haben das erste Spiel im Bernabeu gegen Real Madrid (1:3) gespielt, das war magisch.“