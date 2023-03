United: Leih-Duo kehrt zurück

Nach nur knapp einem Jahr wird Leihspieler Alex Telles im Sommer zu Manchester United zurückkehren. Der ‚Mirror‘ berichtet, der FC Sevilla habe kein Interesse an der Festverpflichtung des Linksverteidigers. Der Leihvertrag des 30-jährigen Brasilianers läuft am Ende der Saison aus.

Telles wurde noch unter der Führung von Ralf Rangnick aussortiert, Cheftrainer Erik ten Hag gab nach seiner Unterschrift bei United die finale Zustimmung einer Leihe. Und auch Eigengewächs Hannibal Mejbri (20), der im vergangenen Sommer an Birmingham City ausgeliehen wurde, wird am Ende der Saison ins Old Trafford zurückkehren. Wie ten Hag mit beiden Spielern plant, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.

