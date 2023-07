„Starkes“ Bundesliga-Interesse an Zeqiri

Andi Zeqiri darf sich über Avancen aus mehreren Ländern freuen. Gegenüber FT sagt Ismael Piller, der für dessen Berateragentur Gold Kick SA arbeitet: „Er hatte eine gute Saison bei Basel, er hat nur noch ein Jahr Vertrag bei Brighton. Jeder weiß beziehungsweise kann sich vorstellen, dass etwas passieren kann oder wird. Das ist normal. Es gibt Interesse, starkes Interesse, das stimmt – aus Deutschland, Italien und Frankreich. Aber noch ist alles offen, nichts ist entschieden.“

In 50 Pflichtspielen für den FC Basel war Zeqiri in der vergangenen Saison an starken 20 Treffern direkt beteiligt (18 Tore, zwei Vorlagen). Für die Schweizer lief der 24-Jährige jedoch nur auf Leihbasis auf. Nun ist er zurück bei Brighton & Hove Albion, wo er noch bis 2024 unter Vertrag steht. Ob der achtfache schweizerische Nationalspieler auch in der kommenden Spielzeit für die Seagulls aufläuft, ist also offen. Lose wurde der Stürmer, der zwischen 2021 und 2022 leihweise für den FC Augsburg auflief, in den vergangenen Tagen mit dem SV Werder Bremen in Verbindung gebracht.

