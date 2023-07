S04: Vollständige Einigung bei Baumgartl

Innenverteidiger Timo Baumgartl befindet sich schon mit eineinhalb Beinen beim FC Schalke 04. ‚Sky‘ zufolge haben sich die Königsblauen vergangene Nacht in allen Punkten mit der PSV Eindhoven geeinigt. Die Modalitäten des Deals sind folglich komplett ausgehandelt.

Die Beteiligten verschwenden deshalb keine Zeit: Noch am heutigen Mittwoch sollen Medizincheck und Unterschrift erfolgen. Auf Baumgartl wartet auf Schalke ein Neustart in der zweiten Liga. Bei seinem Leihklub Union Berlin konnte sich der 27-Jährige in den vergangenen beiden Jahren nicht durchsetzen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ihn eine Hodenkrebs-Erkrankung lange außer Gefecht setzte.

