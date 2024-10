System-Opfer Götze will in Frankfurt bleiben

Obwohl Mario Götze in dieser Saison bei Eintracht Frankfurt noch nicht in seiner Paraderolle zum Zug kommt, plant er keinen Vereinswechsel. Wie die ‚Bild‘ berichtet, fühlt sich der Weltmeister von 2014 mit seiner Familie nach wie vor wohl in der Bankenmetropole und will „auch vorerst weiter bei Eintracht bleiben“.

Einen festen Platz im System von Trainer Dino Toppmöller hat Götze bislang nicht gefunden. Da das zentrale Mittelfeld überbesetzt ist, kam Götze bereits mehrfach auf dem Flügel zum Einsatz. Dort kann der 32-Jährige seine Qualitäten aber nicht richtig entfalten. Der 66-fache Nationalspieler ist noch bis 2026 vertraglich gebunden und hat eine Option auf eine weitere Spielzeit.