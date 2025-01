BVB: Neuer Leihklub für Moukoko?

Richtig gut läuft es für Youssoufa Moukoko bei seinem Leihklub OGC Nizza nicht. Sein bislang letztes Tor erzielte der von Borussia Dortmund ausgeliehene Stürmer für die Franzosen am 5. Spieltag gegen die AS St.-Étienne (8:0). Inzwischen wird der Angreifer vorwiegend in den Schlussminuten eingewechselt oder in der stiefmütterlich behandelten Europa League eingesetzt.

Nun könnte sich ein Ausweg für den 20-jährigen U-Nationalspieler in Richtung Türkei bieten. Laut ‚Ajansspor‘ haben sich Verantwortliche von Besiktas nach Moukoko erkundigt. Dem Bericht des türkischen Nachrichtenportals zufolge wurden die Berater des Offensivspielers kontaktiert, um Informationen zu seiner Verfügbarkeit einzuholen. Angedacht sei aus Sicht der Istanbuler eine Leihe bis zum Ende der Saison.

Für Moukoko wäre der Abbruch der Leihe nach Nizza und ein Wechsel in die Süper Lig wohl als nächster Rückschritt zu werten. Vor zwei Jahren gehörte der junge Torjäger noch zum erweiterten Kreis der A-Nationalmannschaft. Inzwischen beherrschen Berichte über einen mutmaßlichen Altersschwindel und seine anhaltende Formkrise die Schlagzeilen um Moukoko.