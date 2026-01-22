La Liga
Hiobsbotschaft für Pedri
Der FC Barcelona muss eine ganze Weile ohne Pedri auskommen. Einer offiziellen Mitteilung der Katalanen ist zu entnehmen, dass der 23-jährige Mittelfeldspieler rund einen Monat lang nicht zur Verfügung steht.
▶ Les proves realitzades aquest matí han confirmat que Pedri té una lesió muscular al bíceps femoral de la cama dreta, que es va fer en el partit contra l'Slavia de Praga. El temps de recuperació serà d’un mes
Grund dafür ist eine Blessur, die sich der Spanier in der Champions League-Partie gegen Slavia Prag (4:2) am Mittwochabend zuzog. Dabei handelt es sich um eine Muskelverletzung am rechten Oberschenkel.
