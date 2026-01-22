Menü Suche
Kommentar
La Liga

Hiobsbotschaft für Pedri

von Dominik Schneider
1 min.
Pedri soll beim FC Barcelona eine Ära prägen. @Maxppp

Der FC Barcelona muss eine ganze Weile ohne Pedri auskommen. Einer offiziellen Mitteilung der Katalanen ist zu entnehmen, dass der 23-jährige Mittelfeldspieler rund einen Monat lang nicht zur Verfügung steht.

Unter der Anzeige geht's weiter
FC Barcelona
❗ 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁 𝗺𝗲̀𝗱𝗶𝗰

▶ Les proves realitzades aquest matí han confirmat que Pedri té una lesió muscular al bíceps femoral de la cama dreta, que es va fer en el partit contra l'Slavia de Praga. El temps de recuperació serà d’un mes
Bei X ansehen

Grund dafür ist eine Blessur, die sich der Spanier in der Champions League-Partie gegen Slavia Prag (4:2) am Mittwochabend zuzog. Dabei handelt es sich um eine Muskelverletzung am rechten Oberschenkel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Pedri

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Pedri Pedri
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert