Ex-Herthaner Guendouzi: „Hatte einige Angebote“

Mattéo Guendouzi hatte im Winter die Möglichkeit, Olympique Marseille wenige Monate nach seiner Festverpflichtung wieder zu verlassen. „Es stimmt, dass ich im Winter angesprochen wurde, einige Angebote von Vereinen hatte. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich gehen wollte, ich wollte die Saison beenden. Ich konzentriere mich auf die verbleibenden zehn Spiele, um unsere Ziele zu erreichen“, sagte der Mittelfeldspieler auf der heutigen Pressekonferenz von OM.

Über die aktuelle Spielzeit hinaus denkt der 23-jährige Franzose nicht. „Da sind wir noch gar nicht, es wird Gespräche mit dem Verein geben, aber ich bin sehr glücklich bei OM“, betonte Guendouzi. Nach FT-Informationen hatte Aston Villa im Januar die Fühler nach dem ehemaligen Hertha-Profi ausgestreckt. Im vergangenen Sommer war Guendouzi für elf Millionen Euro vom FC Arsenal fest an die Mittelmeerküste gewechselt. Mit je vier Treffern und vier Assists in 36 Einsätzen gehört er bei OM zu den Leistungsträgern. Guendouzi sagte: „Ich will immer weiter wachsen, das habe ich hier sehr gut gemacht. Ich weiß, dass dieser Verein mir viel geben kann, ich bin hier sehr glücklich.“

