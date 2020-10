Verbleib: War Rüdiger zu teuer?

Trotz einer Vielzahl von Interessenten kam ein Wechsel von Antonio Rüdiger im abgelaufenen Transferfenster nicht zustande. Laut ‚The Athletic‘ wirkte die finanzielle Forderung des FC Chelsea auf die meisten Vereine abschreckend. Die Blues sollen umgerechnet rund 5,5 Millionen Euro Leihgebühr sowie die Übernahme des 8,5 Millionen Euro hohen Jahresgehalts gefordert haben.

Unter anderem der FC Barcelona, Paris St. Germain, die AS Rom, der AC Mailand und der FC Everton beschäftigen sich mit einer Rüdiger-Verpflichtung. Letztlich blieb der 27-jährige Innenverteidiger in London. „Ein Leihgeschäft war eine Option, um mir mehr Spielzeit zu verschaffen, aber aus vielen verschiedenen Gründen und Zeitnot ist daraus nichts geworden“, erklärte der Nationalspieler kürzlich. In der neuen Saison wartet Rüdiger noch auf seine ersten Einsatzminuten im Chelsea-Dress.