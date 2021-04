DFL sagt zwei weitere Zweitliga-Spiele ab

Die Corona-Pandemie sorgt für zwei weitere Spielabsagen in der zweiten Bundesliga. Wie die DFL bekanntgibt, wurden die Partien zwischen dem Hamburger SV und dem Karlsruher SC (20. April) sowie zwischen Holstein Kiel und dem SV Sandhausen (21. April) vorerst abgesagt.

Grund sind mehrere Corona-Fälle beim Karlsruher SC und Holstein Kiel – beide Teams befinden sich bis zum 20. April in häuslicher Quarantäne. Neue Spieltermine will die DFL spätesten am morgigen Freitag kommunizieren.