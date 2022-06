Weghorst: Interesse aus der Türkei

Die türkische Süper Lig könnte bald um eine Attraktion reicher sein. Wie ‚TRT Spor‘ vermeldet, plant Besiktas ein Leihgeschäft mit Wout Weghorst (29) vom FC Burnley. Der türkische Klub möchte zudem eine Kaufoption aushandeln. Dem Bericht zufolge haben die Schwarz-Weißen bereits Kontakt zu den Verantwortlichen des Premier League-Absteigers aufgenommen.

Der 1,97 Meter große Angreifer wechselte erst vergangenen Winter vom VfL Wolfsburg auf die Insel. Während er in der Bundesliga in 118 Spielen 59 Mal traf, kam er in England in 20 Spielen immerhin auf fünf Torbeteiligungen (zwei Tore, drei Assists), konnte jedoch den Abstieg der Clarets nicht verhindern.