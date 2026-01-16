Menü Suche
Kommentar
Serie A

Calhanoglu-Poker: Gala muss erhöhen

von Martin Schmitz - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
Hakan Calhanoglu ist kaputt @Maxppp

Die Ablöseverhandlungen zwischen Inter Mailand und Galatasaray über einen Wechsel von Hakan Calhanoglu gestalten sich schwierig. Wie der türkische Journalist Yagiz Sabuncuoglu berichtet, haben die Italiener das Angebot des Istanbuler Klubs in Höhe von 15 Millionen Euro sofort abgelehnt. Die Nerazzurri wollen den 31-Jährigen nicht unter 20 bis 25 Millionen Euro gehen lassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis 2027 ist Calhanoglu noch an Inter gebunden. Aktuell laboriert der 102-fache türkische Nationalspieler noch an einer Wadenverletzung, die ihn außer Gefecht setzt, ist aber eigentlich der Denker und Lenker im Mittelfeld von Inter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Süper Lig
Inter Mailand
Galatasaray
Hakan Çalhanoğlu

Weitere Infos

Serie A Serie A
Süper Lig Süper Lig
Inter Mailand Logo Inter Mailand
Galatasaray Logo Galatasaray Istanbul
Hakan Çalhanoğlu Hakan Çalhanoğlu
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert