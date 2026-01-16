Calhanoglu-Poker: Gala muss erhöhen

Die Ablöseverhandlungen zwischen Inter Mailand und Galatasaray über einen Wechsel von Hakan Calhanoglu gestalten sich schwierig. Wie der türkische Journalist Yagiz Sabuncuoglu berichtet, haben die Italiener das Angebot des Istanbuler Klubs in Höhe von 15 Millionen Euro sofort abgelehnt. Die Nerazzurri wollen den 31-Jährigen nicht unter 20 bis 25 Millionen Euro gehen lassen.

Bis 2027 ist Calhanoglu noch an Inter gebunden. Aktuell laboriert der 102-fache türkische Nationalspieler noch an einer Wadenverletzung, die ihn außer Gefecht setzt, ist aber eigentlich der Denker und Lenker im Mittelfeld von Inter.