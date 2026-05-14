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Offiziell Weltmeisterschaft

Ancelotti verlängert bei Brasilien

von Martin Schmitz - Quelle: cbf.com.br
1 min.
Carlo Ancelotti bei der Präsentation als Brasilien-Coach @Maxppp

Carlo Ancelotti bleibt der brasilianischen Nationalmannschaft länger erhalten. Wie der Verband des Rekordweltmeisters bekanntgibt, hat der 66-Jährige eine Vertragsverlängerung bis nach der WM 2030 unterzeichnet. Seit Mai vergangenen Jahres trainiert der ehemalige Bayern-Coach das südamerikanische Land, das bei der anstehenden WM in Kanada, den USA und Mexiko in Gruppe C auf Marokko, Haiti und Schottland trifft.

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„Der brasilianische Fußballverband und Trainer Carlo Ancelotti haben ihren Vertrag um weitere vier Jahre bis zur Weltmeisterschaft 2030 verlängert. Die Weiterbeschäftigung von Ancelotti an der Spitze der brasilianischen Nationalmannschaft – der erfolgreichsten Mannschaft in der Geschichte des Weltfußballs – zeugt nicht nur von der Unterstützung des CBF für die Arbeit des Trainers, sondern auch von dem Vertrauen, das er sich bei der Mannschaft und den brasilianischen Fans erarbeitet hat“, heißt es in der Mitteilung des CBF.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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