Mourinho bestätigt Real-Gespräche

José Mourinho hat das Interesse von Real Madrid an einer Rückkehr offiziell bestätigt. Auf der Pressekonferenz nach der Partie gegen Estoril Praia (3:1) erklärte der 63-Jährige: „Wir können das Interesse nicht verheimlichen. Da ist etwas im Gange, aber nicht mit mir direkt. Ich brauche Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, diese Woche wird sehr wichtig sein.“ Ein offizielles Angebot der Königlichen liegt zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht vor.

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Mourinho gilt als absoluter Wunschkandidat von Real-Präsident Florentino Pérez für die Nachfolge des angezählten Álvaro Arbeloa an der Seitenlinie. The Special One ist vertraglich zwar noch bis 2027 an Benfica Lissabon gebunden, besitzt jedoch eine Ausstiegsklausel. Diese erlaubt es ihm, sein Arbeitspapier innerhalb von zehn Tagen nach Saisonende einseitig aufzulösen. Die Portugiesen wollen ihren Erfolgscoach jedoch unter allen Umständen halten und haben ihm deshalb bereits ein neues Vertragsangebot unterbreitet.