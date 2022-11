Niederlande werden Gruppenerster – Senegal darf jubeln

Schon vor dem dritten Spieltag der Hinrunde war klar, dass die heutige Partie von Katar gegen die Niederlande die letzte für den Gastgeber bei dieser Weltmeisterschaft sein wird. Nach dem heutigen 0:2 gegen Oranje ist zudem klar, dass die Mannschaft von Félix Sánchez punktlos aus dem Turnier ausscheidet.

Gegen nicht immer souveräne Niederländer hielt Katar zwischenzeitlich gut mit, konnte die ihnen angebotenen Räume aber nicht effektiv nutzen. Die individuelle Qualität der Elf von Louis van Gaal sollte sich am Ende durchsetzen. Tore von Cody Gakpo (26.) und Frenkie de Jong (49.) entschieden das Spiel. Der haushohe Favorit zieht durch den Sieg als Gruppenerster ins Achtelfinale ein, bekleckerte sich gegen den WM-Gastgeber aber nicht mit Ruhm.

Senegal bejubelt Achtelfinal-Einzug

Im Parallelspiel zwischen dem Senegal und Ecuador ging es spannender zu. Die Südamerikaner hatten vor dem Anpfiff die bessere Ausgangsposition – schließlich reichte ein Remis zum Weiterkommen – fanden jedoch schlecht in die Partie. Die Afrikaner dominierten vor allem in der ersten Hälfte das Spiel und gingen folgerichtig durch einem verwandelten Foulelfmeter von Ismaïla Sarr in Führung (44.).

Nach dem Seitenwechsel waren die Ecuadorianer aktiver und belohnten sich nach 68 Minuten in Person von Moises Caicedo, der nach einer Ecke traf. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn fast im direkten Gegenzug brachte Kalidou Koulibaly sein Team zurück in Führung (70.). Es sollte das spielentscheidende Tor sein: Mit 2:1 setzten sich die Afrikaner, die vor der WM den Ausfall ihres Superstars Sadio Mané zu verkraften hatten, durch und dürfen somit den Einzug in die K.o.-Phase bejubeln.

Auf welchen Gegner die beiden Achtelfinalisten dort treffen werden, entscheidet sich am heutigen Abend (20 Uhr). In der Gruppe B treffen Wales auf England und der Iran auf die USA. Alle vier Teams können theoretisch noch weiterkommen.