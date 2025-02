FIFA-Genehmigung: Dardai entscheidet sich für Ungarn

Die Entscheidung bei Bence Dardai bezüglich seiner internationalen Karriere ist gefallen. Der ungarische Verband hat mitgeteilt, dass der 19-jährige Profi des VfL Wolfsburg in Zukunft für die Magyaren aufläuft. Eine entsprechende Genehmigung der FIFA wurde erteilt.

Von der U16 bis zur U19 lief der Mittelfeldspieler für die Auswahlteams des Deutschen Fußball-Bundes auf. Trainer Marco Rossi freut sich auf die Möglichkeit, Dardai nominieren zu können: „Wir wissen schon lange, welches Potenzial in ihm steckt, aber wir wollten ihm Zeit geben, damit er sich gut in sein neues Team einfügt und als junger Spieler diese schwierige und äußerst verantwortungsvolle Entscheidung in Ruhe und Selbstvertrauen treffen kann.“