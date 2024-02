BVB: Terzic gibt Personalupdate

Borussia Dortmund kann im anstehenden Bundesligaspiel gegen Union Berlin am kommenden Samstag (15:30 Uhr) zwei Rückkehrer in den eigenen Reihen begrüßen. Mit Niklas Süle (zuletzt krank) und Mats Hummels (zuletzt angeschlagen) sind zwei Innenverteidiger „wieder einsatzfähig“, erklärte Cheftrainer Edin Terzic auf der heutigen Pressekonferenz.

Neben Donyell Malen, der gelb-gesperrt fehlt, stehen auch Sébastien Haller (Reha), Felix Nmecha (Trainingsrückstand) und voraussichtlich Gregor Kobel (muskuläre Probleme) nicht zur Verfügung: „Das wird auch für diese Woche leider noch eng“, so Terzic. Nmecha feierte am gestrigen Mittwoch sein Trainingscomeback, soll aber aufgrund des monatelangen Ausfalls langsam an den Kader herangeführt werden.