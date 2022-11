BVB: Kehls mahnende Worte

Sebastian Kehl hält den Druck auf die BVB-Profis weiter hoch. Die ‚Sport Bild‘ zitiert den Sportdirektor von Borussia Dortmund: „Natürlich haben wir nicht erst in der Analyse festgestellt, dass einige unserer Spieler – insbesondere in der Offensive – nicht jene Leistungen gezeigt haben, die wir von ihnen und die sie selbst von sich erwarten müssen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Kehl kündigt an: „Wir werden ab Januar noch deutlicher einfordern, dass sie sich kritisch hinterfragen, härter im Umgang mit sich selbst sind und härter an sich arbeiten. Das Potenzial besitzen unbestritten alle.“ Nach 15 Spieltagen steht der BVB auf Platz sechs, im Pokal und in der Champions League erreichte man das Achtelfinale.