Mbappé-Deal: Real setzt Ultimatum

Bis Dienstag bleibt theoretisch noch Zeit, den Transfer von Kylian Mbappé abzuwickeln. Aktuell scheint es zu einem Stillstand in den Gesprächen zwischen Real Madrid und Paris St. Germain gekommen zu sein. Die Königlichen wollen nicht länger warten.

Einem Bericht der Zeitung ‚Le Parisien‘ zufolge hat der spanische Nobelklub den Kollegen aus Frankreich nun ein Ultimatum gesetzt. Reals Forderung: Entweder der Deal geht heute oder morgen über die Bühne oder man werde sich aus dem Poker verabschieden.

Ball bei PSG

Real sieht sich offenbar am längeren Hebel. Denn ab Januar und somit schon in vier Monaten könnte Mbappé einen Vertrag bei den Königlichen für die nächste Spielzeit unterschreiben. Eine Ablöse wäre dann nicht mehr fällig.

Das jüngste Angebot für einen Wechsel in diesem Sommer liegt bei 170 Millionen Euro plus zehn Millionen an möglichen Bonuszahlungen. PSG ist am Zug.