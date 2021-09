Deutschland deklassiert Armenien | Top-Noten für Gnabry und Co.

Mit Hansi Flicks taktischem Kniff hatten die Armenier offensichtlich nicht gerechnet. Weil Thilo Kehrer im Aufbau nicht wie zuvor erwartet als Links-, sondern als linker Innenverteidiger agierte, fand das deutsche Team immer wieder Lücken im armenischen Deckungsverbund. Abgesehen von den vier teilweise wunderschön herausgespielten Toren hätte Deutschland vor dem Halbzeittee noch deutlich häufiger treffen können.

Unter der Anzeige geht's weiter

In ähnlichem Tempo ging es zunächst weiter in den zweiten 45 Minuten. Nach dem 5:0 durch Hofmann nahm die DFB-Elf dann einen Gang raus. Einige weitere Einschussmöglichkeiten gab es trotzdem. Werner, Hofmann und auch Gnabry schafften aber bis kurz vor Schluss keinen weiteren Treffer. In der Nachspielzeit kam dann noch Debütant Adeyemi nach toller Kombination zu seinem Premierentreffer.

Torfolge

1:0 Gnabry (6.): Flüssige Kombination über die rechte Seite. Am Ende bedient Goretzka den durchstartenden Gnabry im Sechzehner. Der Bayern-Star verarbeitet den Ball aus der Luft und vollendet volley aus spitzem Winkel.

2:0 Gnabry (15.): Auf der linken Außenbahn geht Sané ins Dribbling und will eigentlich einen Doppelpass spielen. Letztlich kommt Reus an den Ball und bringt diesen scharf nach innen. Dort verpasst zunächst Werner, doch am langen Pfosten steht Gnabry blank und schließt flach ab.

3:0 Reus (35.): Der überragende Gnabry spielt von rechts einen tiefen Ball auf Werner, der unorthodox, aber bewusst auf den nachrückenden Reus ablegt. Dessen Flachschuss mit rechts landet unhaltbar für Yurchenko in den Maschen.

4:0 Werner (44.): 20 Meter vor dem gegnerischen Tor ist Kimmich am Ball und sucht eine gescheite Anspielstation. Die finale Idee ist dann sensationell. Kimmichs Chipball mit dem schwächeren Linken landet auf Goretzkas Kopf, der überlegt auf Werner querlegt. Deutschlands Mittelstürmer braucht nur noch den Fuß hinzuhalten.

5:0 Hofmann (52.): Kimmich rutscht eine Ecke ab, die dann aber im Rückraum bei Hofmann landet. Der Gladbacher fasst sich ein Herz und zieht ab. Nicht ganz unhaltbar landet die Kugel flach im Netz.

6:0 Adeyemi (90.+1): An der rechten Sechzehner-Kante spielt Adeyemi per Hacke Doppelpass mit Wirtz und bekommt anschließend den Ball zurück. Zehn Meter vor dem Tor legt sich der Debütant das Leder auf den starken linken Fuß und schließt überlegt ins kurze Ecke ab. Traumeinstand.

Die Noten für die DFB-Elf

Eingewechselt

61‘ Musiala (2) für Sané

61‘ Wirtz (2,5) für Reus

61‘ Gündogan (2,5) für Kimmich

71‘ Adeyemi für Gnabry

83‘ Raum für Kehrer