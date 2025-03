Zwei Neulinge & drei Comebacks: Tuchels erster England-Kader

Für Thomas Tuchel geht es allmählich ans Eingemachte. Als erster deutscher Trainer steht der 51-Jährige bei der englischen Nationalmannschaft in der Verantwortung. In der WM-Qualifikation haben die Three Lions Albanien (21. März) und Lettland (24. März) vor der Brust. In beiden Partien wird der Anspruch für England sein, klare Siege einzufahren.

Heute hat Tuchel das dafür vorgesehene Personal bekanntgegeben. Erstmals dabei sind ein Oldie und ein echter Shootingstar. Dan Burn (32/Newcastle United) erhält im gehobenen Fußballeralter die Chance auf einen Einsatz für England. Außerdem ist Myles Lewis-Skelly (18/FC Arsenal) mit dabei.

Während Jack Grealish (29/Manchester City) vergebens auf einen Anruf von Tuchel gewartet hat, freuen sich Marcus Rashford (27/Aston Villa), Reece James (25/FC Chelsea) und Dean Henderson (28/Crystal Palace) auf ihre Rückkehr in den Kader der Nationalmannschaft. Rashford war aufgrund seiner anhaltenden Formkrise bei Manchester United nicht mehr nominiert worden. In Birmingham zeigt sich Rashford formverbessert, wird deshalb von Tuchel belohnt.

Der England-Kader