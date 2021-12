Uniteds Trainersuche: Ten Hag aus zwei Gründen Favorit

Manchester United hat in Erik ten Hag offenbar den Trainer ausgemacht, der den Klub langfristig zurück in die Erfolgsspur führen soll. Das berichtet der ‚Daily Mirror‘. Der Coach von Ajax Amsterdam habe die Bosse der Red Devils beeindruckt, weil er es einerseits schafft, Talente zu international begehrten Profis zu entwickeln und andererseits auch einstige Transfer-Flops zu wichtigen Stammspielern transformieren konnte.

Als prominentestes Beispiel hält das des Ex-Frankfurters Sébastien Haller her. Bei West Ham United verabschiedete sich der 50-Millionen-Rekordeinkauf nach eineinhalb durchwachsenen Jahren als Flop abgestempelt in Richtung Amsterdam. Bei Ajax befindet sich Haller inzwischen in der Form seines Lebens.

In der aktuellen Saison stellte der 27-Jährige mit zehn Treffern in der Gruppenphase der Champions League den bisherigen Rekord von Cristiano Ronaldo ein. Insgesamt stehen 27 Scorerpunkte nach 21 Partien zu Buche – eine Wende, die den United-Verantwortlichen imponiert.

Dazu darf der künftige Cheftrainer der Red Devils die Talentförderung nicht vernachlässigen. Ten Hag schaffte es, Nachwuchsspieler wie Matthijs de Ligt (22), Frenkie de Jong (24) oder Donny van de Beek (24) auf das nächste Level zu heben. Mit Ryan Gravenberch (19) wird derzeit bei Ajax der nächste Rohdiamant geschliffen.

Bereit für den nächsten Schritt

Ten Hag seinerseits scheint zumindest nicht abgeneigt zu sein, nach bald fünf Jahren das nächste Kapitel in seiner Karriere aufzuschlagen. „Lassen Sie es mich so sagen: Ich würde diese Herausforderung gerne annehmen, aber ich jage nicht hinter ihr her“, sagte der 51-Jährige vor wenigen Tagen und stellte sich damit selbst ins Schaufenster.