Werders heimlicher Brandt-Wunsch

von Fabian Ley - Quelle: DeichStube
Fans des SV Werder Bremen müssen Träume von einer Verpflichtung des gebürtigen Bremers Julian Brandt wohl begraben. Informationen der ‚DeichStube‘ zufolge wird der 29-jährige Spielmacher bei den Grün-Weißen zwar sehr geschätzt, ein Transfer lasse sich für Werder finanziell allerdings nicht realisieren.

Am Wochenende kommunizierte Borussia Dortmund Brandts ablösefreien Abschied zum Saisonende offiziell. Wohin es den 48-fachen deutschen Nationalspieler im Anschluss ziehen wird, ist offen. Voraussichtlich erfolgt der Schritt ins Ausland. Unter befinden sich die Topklubs FC Arsenal und FC Barcelona Berichten zufolge in Lauerstellung.

veröffentlicht am
