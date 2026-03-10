Werders heimlicher Brandt-Wunsch

Fans des SV Werder Bremen müssen Träume von einer Verpflichtung des gebürtigen Bremers Julian Brandt wohl begraben. Informationen der ‚DeichStube‘ zufolge wird der 29-jährige Spielmacher bei den Grün-Weißen zwar sehr geschätzt, ein Transfer lasse sich für Werder finanziell allerdings nicht realisieren.

Am Wochenende kommunizierte Borussia Dortmund Brandts ablösefreien Abschied zum Saisonende offiziell. Wohin es den 48-fachen deutschen Nationalspieler im Anschluss ziehen wird, ist offen. Voraussichtlich erfolgt der Schritt ins Ausland. Unter befinden sich die Topklubs FC Arsenal und FC Barcelona Berichten zufolge in Lauerstellung.