Wehlmann übernimmt in Kiel

Holstein Kiel hat einen Nachfolger für Uwe Stöver gefunden, der sein Amt im Sommer niederlegen wird. Wie der Zweitliga-Zweite mitteilt, tritt Carsten Wehlmann ab Montag seinen Dienst als Geschäftsführer Sport und Vizepräsident an. Der 51-Jährige hatte bereits von 2009 bis 2018 als Chefscout und von 2010 bis 2015 als Torwarttrainer in Kiel gearbeitet. Bis Ende des vergangenen Jahres war Wehlmann als Sportlicher Leiter bei Darmstadt 98 tätig.

„Natürlich habe ich die positive Entwicklung von Holstein Kiel in der zweiten Liga in den letzten Jahren verfolgt. Ich freue mich, dass ich jetzt selbst aktiv daran mitwirken kann.“, so Wehlmann. Kiels Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Tholund erklärt: „Carsten Wehlmann passt menschlich, fachlich und von seiner Grundeinstellung hervorragend zur DNA von Holstein Kiel. Zudem hat er in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, dass er in einer starken zweiten Liga einen konkurrenzfähigen Kader unter wirtschaftlich vernünftigen Rahmenbedingungen zusammenstellen kann.“