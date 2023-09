Union: Option bei Bonucci

Leonardo Bonucci könnte bis 2025 bei Union Berlin bleiben. Der ‚kicker‘ berichtet, dass der 36-jährige Innenverteidiger einen Vertrag bis 2024 samt Option für eine weitere Saison unterschrieben hat. Bei der Bekanntgabe der Verpflichtung hatte Union keine Vertragslänge kommuniziert.

Bonucci kam am Deadline Day ablösefrei von Juventus Turin in die Hauptstadt. Die Alte Dame trägt dem Vernehmen nach weiterhin einen Teil seines Gehalts. Noch wartet der Italiener auf sein Debüt für die Eisernen. Am Samstag (15:30 Uhr) steht das Gastspiel beim VfL Wolfsburg auf dem Programm.