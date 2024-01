United: Ersetzt Brobbey bald Martial?

Bei Manchester United stellt man sich offenbar schon auf die Zeit nach Anthony Martial ein. Als möglichen Nachfolger für den 28-jährigen Franzosen hat Trainer Erik ten Hag laut dem ‚Mirror‘ seinen ehemaligen Ajax-Schützling Brian Brobbey (21) ins Auge gefasst. Martials Vertrag läuft zum Saisonende aus, eine Verlängerung des hochdotierten Arbeitspapiers ist keine Option.

Unter der Anzeige geht's weiter

Brobbey steht bei Ajax noch bis 2027 unter Vertrag und war in einer bisher durchwachsenen Saison des niederländischen Traditionsklubs einer der wenigen Lichtblicke. Der ehemalige Stürmer von RB Leipzig steht wettbewerbsübergreifend bei zwölf Toren und vier Assists in 24 Pflichtspielen. Neben den Red Devils soll aber auch der FC Arsenal Interesse am bulligen Stoßstürmer angemeldet haben, so die englische Tageszeitung.