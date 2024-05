Chelsea-Coach: Überraschende Mourinho-Rückkehr?

Heuert José Mourinho ein drittes Mal beim FC Chelsea an? Der ‚Evening Standard‘ bringt den portugiesischen Erfolgstrainer bei den Blues ins Gespräch. Dem Bericht zufolge gehört The Special One sogar zu den drei Top-Kandidaten für den freigewordenen Trainerstuhl an der Stamford Bridge. Bereits zwischen 2004 und 2007 sowie von 2013 bis 2015 war Mourinho für den Premier League-Vertreter verantwortlich.

Vor drei Tagen hatte Chelsea die Trennung von Mauricio Pochettino bekanntgegeben. Als mögliche Nachfolger werden auch Kieran McKenna (Ipswich Town), Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion), Enzo Maresca (Leicester City), Rúben Amorim (Sporting Lissabon) und Thomas Frank (FC Brentford) gehandelt. Mourinho befindet sich unterdessen seit seinem Aus bei der AS Rom Anfang Januar auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. In der Zwischenzeit wurde der 61-Jährige vor allem mit Engagements in Saudi-Arabien und der Türkei in Verbindung gebracht.