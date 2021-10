Nübel: „Habe nie an meiner Entscheidung gezweifelt“

Alexander Nübel fühlt sich pudelwohl bei der AS Monaco. „Ich habe nie an meiner Entscheidung gezweifelt, ich habe immer nach vorne geschaut. Am Anfang war es nicht einfach“, gesteht der Torhüter auf der heutigen Pressekonferenz und führt aus: „Aber ich fühle mich im Training immer besser. Das ist sehr wichtig, um es im Spiel umsetzen zu können.“

Nach einem Jahr mit überschaubaren Einsatzzeiten beim FC Bayern hatte Nübel im Sommer einer Ausleihe ins Fürstentum zugestimmt. Dort ist er unter Trainer Niko Kovac gesetzt und kommt bislang auf 15 von 16 möglichen Pflichtspieleinsätzen. Der Leihvertrag bei den Monegassen läuft noch bis Sommer 2023.