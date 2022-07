Barças „heißestes Eisen“ | Di María blendet

Di María strahlt

Ángel Di María hat bei seinem neuen Klub Juventus Turin direkt die Herzen der Fans erobert. Bei seinem Debüt im Test gegen Chivas Guadalajara (2:0) ließ der Argentinier ein ums andere Mal seine Genialität aufblitzen. Ob über links, rechts oder durch die Mitte: Di María umkurvte seine Gegenspieler leichtfüßig. „Das Licht von Di María“ überstrahlte laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ alles. So kann es weitergehen.

Barças heißes Eisen

In Katalonien steht die Personalie Jules Koundé im Fokus. Der Innenverteidiger vom FC Sevilla soll der nächste Neuzugang beim FC Barcelona werden und die hiesigen Zeitungen sehnen die Unterschrift des Franzosen herbei. Für die ‚Mundo Deportivo‘ ist Koundé jetzt das „heißeste Eisen“. Auch bei der ‚Sport‘ schafft es der Wunschspieler auf das Cover. „Voller Einsatz für Koundé“, so die Schlagzeile. Da kann wohl nichts mehr schiefgehen. Außer der FC Chelsea funkt doch noch dazwischen.

Dybala guckt zu

Die Fans der AS Rom müssen auf ihren neuen Star noch warten. Beim 1:1 im Test gegen den OGC Nizza saß Paulo Dybala nur auf der Tribüne. José Mourinho will nichts riskieren und den Argentinier erst richtig fit machen, bevor er aufläuft. „La Joya kann warten“, titelt ‚il Romanista‘. Der Hype um den Neuzugang von Juventus Turin ist enorm in der Hauptstadt. Kein Trikot wurde in Italien an einem Tag öfter verkauft als das von Dybala mit der Rückennummer 21. Superstar Cristiano Ronaldo wurde auf den zweiten Platz verdrängt. Alle Achtung.