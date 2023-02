Ex-Augsburger Danso: „Premier League natürlich interessant“

Kevin Danso (24) kann sich vorstellen, in die Premier League zu wechseln. In einem Interview mit dem ‚kicker‘ sagt der österreichische Innenverteidiger: „Die Premier League ist natürlich eine sehr attraktive Liga und wenn es irgendwann die Möglichkeit geben sollte, wieder dorthin zu gehen, wäre das natürlich interessant. Darüber mache ich mir jetzt aber keine Gedanken, ich muss einfach schauen, wenn der Zeitpunkt da ist, den nächsten Schritt zu machen, wo das Gesamtpaket am besten für mich passt. Egal, wo das ist. Aktuell ist das hier in Lens. Ich will hier so gut wie möglich spielen, mit Lens so weit oben wie möglich in der Tabelle die Saison abschließen und dann schauen wir weiter.“

Nach FT-Informationen führte das Lager des ehemaligen Augsburgers im Winter Gespräche mit Vereinen aus England, Italien und Spanien. Konkret war der Austausch jedoch nicht, Danso fühlt sich im Norden Frankreichs sehr wohl. Bei Lens steht er noch bis 2026 unter Vertrag. Mit den Lensois steht der österreichische Nationalspieler in der Ligue 1 derzeit auf dem vierten Platz.

