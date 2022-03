„Das verstehe ich“: Entscheidung bei Hofmann steht an

Borussia Mönchengladbach erwartet ein geschäftiger Transfersommer. „Es steht der große Umbruch bevor, allerdings mit erheblich geringeren finanziellen Möglichkeiten als in den letzten Jahren“, erklärte Chefscout Steffen Korell jüngst gegenüber dem Magazin ‚11Freunde‘, *„wir werden verkaufen, ohne gleichwertig ersetzen zu können.“

Einer dieser Spieler, die Geld in die Vereinskassen spülen könnten, ist Jonas Hofmann. Der 29-Jährige ist noch bis 2023 an die Gladbacher gebunden, deren Priorität aber eine Verlängerung mit dem Nationalspieler ist. „Ja, das stimmt“, bestätigt Hofmann im Interview mit der ‚Sport Bild‘ einen entsprechenden Vorstoß seines Vereins.

Tendenz unklar

Ein Verkauf käme für die Fohlen nur in Frage, wenn der Offensivallrounder seinen Vertrag nicht noch einmal verlängern würde. Einen ablösefreien Abgang wie bei Matthias Ginter (28) wollen die Verantwortlichen unbedingt verhindern. Das weiß auch Hofmann, der über die Sichtweise der Sportlichen Leitung sagt: „Das verstehe ich.“

Auf die Frage, ob es im Sommer also zwangsläufig zur Verlängerung oder zum Verkauf kommen wird, antwortet der 29-Jährige: „Ich habe eine besondere Beziehung zu Borussia. Was meine sportlichen Pläne angeht, werde ich dem Verein gegenüber ganz offen und ehrlich kommunizieren. Andersherum ist es ja genauso.“

Eine Tendenz möchte Hofmann nicht kommunizieren: „Ich kann es wirklich noch nicht sagen. Was ich sagen kann: Ich bin ein Typ, der alles sehen will. Der alles erleben will. Der seinen Kindern und Enkeln erzählen will, wo er überall war. Aber ich spiele nun in meiner siebten Saison für Gladbach, das ist auch nicht zu unterschätzen. Das verbindet. Außerdem fühle ich mich im Verein sehr wohl.“

Laute Spieler für Hütter

Unabhängig der Hofmann-Entscheidung wird Gladbach auf dem Transfermarkt aktiv werden. Ginter hat bereits angekündigt, den Klub zu verlassen. Die drei Stürmer Marcus Thuram (24), Alassane Plea (29) und Breel Embolo (25) sowie Linksverteidiger Ramy Bensebaini (26) sind weitere Abschiedskandidaten.

Die ‚Sport Bild‘ formuliert deshalb ein erstes Anforderungsprofil von Trainer Adi Hütter an seine Neuzugänge: „Neue Stürmer, lautere Spieler.“ Denn der 52-Jährige habe mangelnde Kommunikation im Defensivverbund als Schwäche seiner Mannschaft ausgemacht. Die soll auf dem Transfermarkt behoben werden.