Bericht: PSG öffnet Marquinhos die Tür

Ein Verbleib von Innenverteidiger Marquinhos (29) bei Paris St. Germain über den Sommer hinaus ist nicht in Stein gemeißelt. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, würden die Pariser bei einem passenden Angebot über einen Verkauf ihres Kapitäns nachdenken. In den kommenden Jahren soll der Kader in der Defensive renoviert werden. Das betreffe auch Nordi Mukiele (26). Der Ex-Leipziger wurde bereits im Winter mit einem Wechsel, unter anderem zum FC Bayern, in Verbindung gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lucas Hernández (28) sowie Winterneuzugang Lucas Beraldo (20) machen ihre Sache zurzeit so gut, dass Marquinhos kein unumstrittener Stammspieler mehr ist. Zuletzt fand sich der 84-fache Nationalspieler mehrfach nicht in der Startelf wieder. Sein Vertrag an der Seine läuft noch bis 2028.