Barça-Gerüchte um Tuchel

Die Entlassung von Thomas Tuchel bei Paris St. Germain nimmt man offenbar auch beim FC Barcelona zur Kenntnis. Laut ‚Sky‘ gibt es unter den Bewerbern für das vakante Präsidentschaftsamt Kandidaten, die bei einer erfolgreichen Wahl Tuchel gerne als neuen Trainer bei den Katalanen sähen.

Aktuell nicht viel mehr als spekulative Zukunftsmusik, die Präsidentschaftswahlen finden erst am 24. Januar statt. Trainer Ronald Koeman übernahm zudem erst im Sommer in Barcelona, ein Aus des Niederländers bahnte sich trotz des schwachen Ligastarts bislang nicht an. Tuchel wiederum soll sich seit geraumer Zeit ein Engagement in der englischen Premier League vorstellen können.