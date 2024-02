Schalke-Trainer Geraerts wird „nicht aufgeben“

Nach lediglich sechs Siegen aus 14 Zweitligapartien stellt sich beim FC Schalke 04 allmählich die Trainerfrage. Auf Nachfrage, ob er noch der Richtige für den Job sei, zeigt sich Übungsleiter Karel Geraerts aber selbstbewusst. „Natürlich, weil ich hier bin und es gut mache“, so Geraerts auf der Pressekonferenz nach der gestrigen Auswärtspleite (0:3) gegen den 1. FC Magdeburg. „Ich pushe sie bis zum Ende, mit all meiner Energie. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ich werde nicht aufgeben, denn aufzugeben ist leicht, ich werde es nicht tun.“

Auf dem 14. Tabellenplatz stecken die Königsblauen mitten im Abstiegskampf. Seit seiner Übernahme an der Seitenlinie im Oktober 2023 weist Geraerts eine durchschnittliche Ausbeute von 1,27 Punkten pro Spiel auf. In den nächsten zwei Wochen trifft Schalke jeweils zuhause auf den FC St. Pauli (Freitag, 18:30 Uhr) und den SC Paderborn (9. März, 13 Uhr). Dies dürften wegweisende Spiele für den Verein sowie Cheftrainer Geraerts werden.