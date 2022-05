M’gladbach: Wolf lässt sich alle Türen offen

Hannes Wolf, aktuell von Borussia Mönchengladbach an Swansea City verliehen, weiß noch nicht, für welchen Verein in der kommenden Saison auflaufen wird. Der Offensivspieler sagt der ‚Bild‘: „Stand jetzt habe ich noch zwei Jahre Vertrag in Gladbach. Jetzt haben wir erst einmal eine Pause und die werde ich nutzen, um aufzutanken und gut vorbereitet in die neue Saison gehen zu können.“

Wolf ging im Januar nach Wales, um Spielpraxis zu sammeln. Das gelang dem 23-Jährigen dann auch: 18 Mal kam er in der zweiten englischen Liga zum Einsatz, erzielte zwei Tore und gab drei Assists. „Wie es weitergeht, werden die kommenden Wochen zeigen“, sagt der Linksfuß nun.