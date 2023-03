Tuchel-Start überzeugt: „Weniger Entertainment, mehr Substanz“

Die meisten Spieler des FC Bayern erlebten den Start von Thomas Tuchel aufgrund der Länderspielpause nicht hautnah mit. Jene, die an der Säbener Straße geblieben sind, haben aber erste Veränderungen zu Vorgänger Julian Nagelsmann registriert.

So holte sich Tuchel nach Informationen des ‚kicker‘ am Dienstag in einem Gespräch mit den beiden Kapitänen Manuel Neuer und Thomas Müller deren Meinungen ein – Nagelsmann habe sich vor allem mit Joshua Kimmich ausgetauscht.

Lob von allen Seiten

Das Tuchel-Gespräch wurde daher intern „sehr positiv bewertet“, so der ‚kicker‘. Und auch sonst mache der neue Bayern-Trainer einen guten ersten Eindruck: Als „souverän und professionell“ werde Tuchel von Verein und Spielern für sein Auftreten nach innen und außen gelobt – „Weniger Entertainment, mehr Substanz“, fasst es der ‚kicker‘ zusammen.

Sportlich muss sich Tuchel mit seinem neuen Team erstmals am Samstag messen lassen. Gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund geht es gleich mit der schwerstmöglichen Liga-Aufgabe los. FT hat einen Blick auf die mögliche Tuchel-Aufstellung geworfen.