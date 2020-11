Bayer 04: Tapsoba an Corona erkrankt

Bayer Leverkusen muss mindestens beim Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld am morgigen Samstag (15:30 Uhr) auf Edmond Tapsoba verzichten. Wie der Werksklub mitteilt, wurde der Innenverteidiger nach seiner Rückkehr von den Länderspielen mit Burkina Faso positiv auf das Coronavirus getestet.

Tapsoba habe nach seiner Ankunft in Deutschland aber keinen Kontakt zu Bayer-Spielern oder -betreuern gehabt und befindet sich bereits in häuslicher Quarantäne. Der 21-Jährige war im Januar für 18 Millionen Euro vom portugiesischen Erstligisten Vitória Guimarães gekommen. In der laufenden Saison verpasste Tapsoba noch keine Einsatzminute in der Bundesliga.