Feyenoord leiht Herthas Björkan

Hertha BSC gibt einen weiteren Spieler in die Eredivisie ab. Wie Feyenoord Rotterdam offiziell verkündet, leiht man Abwehrspieler Fredrik Björkan (24) für ein Jahr aus. Anschließend besteht dem Vernehmen nach eine Kaufoption in Höhe von bis zu drei Millionen Euro.

Erst vor einem halben Jahr war der Linksverteidiger von FK Bodö/Glimt ablösefrei nach Berlin gewechselt. In Rotterdam trifft der 24-jährige Norweger auf seinen ehemaligen Teamkollegen Javairô Dilrosun (24), der ebenso in diesem Sommer von Hertha an den niederländischen Klub transferiert wurde.