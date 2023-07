Nach glücklosem Jahr: Buchanan verlässt Werder

Lee Buchanan (22) zieht es zurück in seine englische Heimat. Der Linksverteidiger verlässt den SV Werder Bremen und schließt sich Zweitligist Birmingham City an. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Vereine Stillschweigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Lee hat sich in seinem ersten Jahr bei uns gut entwickelt, allerdings war er nicht mit den bisherigen Einsatzzeiten zufrieden und hat den Wunsch geäußert, sich verändern zu wollen. Es gab schon länger Interesse von Klubs aus der Championship an ihm. Mit dem Wechsel zurück nach England haben wir nun eine für alle Seiten gute Lösung gefunden. Wir wünschen Lee auf seinem weiteren Weg alles Gute“, erklärt Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder Bremen.

Lese-Tipp

Werder: Baumann bestätigt Angebot für Schmidt

Nur zweimal stand Buchanan in der vergangenen Saison in der Startformation der Bremer. Dabei offenbarte der talentierte Linksfuß vor allem in der Rückwärtsbewegung Defizite.