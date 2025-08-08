Lens verpflichtet Thauvin

Florian Thauvin kehrt nach Frankreich zurück. Wie der RC Lens offiziell mitteilt, wechselt der Weltmeister von 2018 von Udinese Calcio nach Nordfrankreich. Der 32-jährige Angreifer unterzeichnet einen Vertrag bis 2028. Die Ablöse beträgt dem Vernehmen nach sechs Millionen Euro.

