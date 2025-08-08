Menü Suche
Lens verpflichtet Thauvin

Florian Thauvin kehrt nach Frankreich zurück. Wie der RC Lens offiziell mitteilt, wechselt der Weltmeister von 2018 von Udinese Calcio nach Nordfrankreich. Der 32-jährige Angreifer unterzeichnet einen Vertrag bis 2028. Die Ablöse beträgt dem Vernehmen nach sechs Millionen Euro.

Racing Club de Lens
𝙽𝚘𝚞𝚟𝚎𝚊𝚞 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂 : Florian Thauvin ❤💛

Champion du monde 2018, l'attaquant rejoint le Racing en provenance de l’@Udinese_1896. Rompu aux joutes de la @Ligue1 (259 apparitions pour 86 réalisations), l’international tricolore s’engage jusqu’en 2028. ✍️

#Thauvin2028
