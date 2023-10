Drei Kandidaten auf Tonalis Platz | Bundesliga-Exporte überragen

Neves, Phillips oder McTominay?

Für Sandro Tonali ist es richtig dicke gekommen. Zehn Monate lang darf der Mittelfeldspieler wegen illegaler Wett-Aktivitäten keine offiziellen Fußballspiele bestreiten, verpasst bei einer Teilnahme Italiens sogar die EM in Deutschland. Zum Vergleich: Der aus dem gleichen Grund gesperrte Landsmann Nicoló Fagioli kommt bei Erfüllung bestimmter Auflagen mit sieben Monaten davon. Für beide ist die Saison gelaufen und Tonalis Arbeitgeber Newcastle United muss zusehen, dass der Ausfall im Januar kompensiert wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Geld wird es bei Borussia Dortmunds Champions League-Gruppengegner bekanntlich nicht scheitern. Entsprechend dürfte es die Magpies herzlich wenig interessieren, dass die gehandelten Kandidaten bei ihren aktuellen Arbeitgebern bereits fürstlich verdienen. „Toons intensivieren ihre Planungen für einen Ersatz im Januar“, berichtet die ‚Sun‘ und nennt die Namen Rúben Neves (Al Hilal) und Kalvin Phillips (Manchester City). ‚The Athletic‘ wiederum brachte bereits Scott McTominay (Manchester United) ins Spiel.

Lese-Tipp

Nach Bayern-Fehlschlag: Gravenberch blüht in Liverpool auf

Endo & Gravenberch stark

Theoretisch wäre auch Wataru Endo ein geeigneter Ersatz für Tonali, der FC Liverpool dürfte aber keinen Grund sehen, den fleißigen Japaner nach wenigen Monaten an einen Ligarivalen weiterzureichen. Beim 5:1 gegen den FC Toulouse zeigte der Ex-VfB-Kapitän, für 20 Millionen Euro Ablöse aus Stuttgart an die Merseyside gewechselt, eine starke Vorstellung samt eigenem Treffer in der Europa League – das „Endo-Produkt“ (‚Daily Star‘) von beharrlicher Arbeit und tadelloser Einstellung, wie man sie zuvor schon in Bad Cannstatt kennengelernt hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jürgen Klopp und seine Reds durften sich aber auch an der Leistung eines anderen ehemaligen Bundesliga-Profis erfreuen: Endos Nebenmann Ryan Gravenberch trug sich beim Kantersieg gegen die Franzosen ebenfalls in die Torschützenliste ein. ‚The Telegraph‘ attestiert dem Niederländer, für den Bayern München im Sommer 40 Millionen Euro Ablöse kassierte, „erstklassige Beiträge“ zu einer Partie, die vor allem genanntem Ex-Bundesliga-Duo mächtig Auftrieb geben sollte.