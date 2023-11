Manchester Uniteds lange und prominente Abschussliste

Manchester United will die nächsten beiden Transferperioden nutzen, um eine ganze Reihe an Spielern loszuwerden. Die ‚Manchester Evening News‘ zählen 15 potenzielle Abschiedskandidaten auf. Angeführt wird die Liste vom aussortierten Ex-Dortmunder Jadon Sancho (23), für den man sich eine hohe Ablöse erhofft. Die heißeste Spur führt derzeit zu Juventus Turin.

Gehen dürfte bei einem entsprechenden Angebot auch Donny van de Beek (26). Einst für 40 Millionen Euro von Ajax Amsterdam geholt kommt der Mittelfeldspieler in dieser Saison erst auf schlappe 21 Einsatzminuten. Bei Sofyan Amrabat (27), ausgeliehen vom AC Florenz, geht die Tendenz laut ‚Manchester Evening News‘ dahin, die 20 Millionen Euro hohe Kaufoption nicht zu ziehen.

Was wird aus Varane?

Ein Fragezeichen soll zudem hinter dem bald 32-jährigen Duo um Christian Eriksen und Casemiro stehen. Beide stehen nur noch bis 2025 unter Vertrag, viel Zeit, eine Ablöse einzustreichen, bleibt also nicht mehr. Ähnliches gilt für Stürmer Anthony Martial (27), dessen im Sommer auslaufender Vertrag per Option verlängert werden kann. Zuletzt kam er nur noch zu Kurzeinsätzen, ist in dieser Premier League-Saison ohne Treffer.

Als weitere Abschiedskandidaten bringen die ‚Manchester Evening News‘ Sechser Scott McTominay (26) ins Spiel. Zudem sei der Abflug eines Innenverteidigers denkbar, da Trainer Erik ten Hag hier Verstärkung an Bord holen will. Trifft es Raphaël Varane (30)? Der Franzose steht beim FC Bayern auf dem Zettel.

Ablaufen könnte im Old Trafford auch die Zeit von Ersatztorwart Tom Heaton (37) und Innenverteidiger Jonny Evans (35), deren Arbeitspapiere im Sommer enden. Die verliehenen Linksverteidiger Brandon Williams (23/Ipswich Town) und Álvaro Carreras (20/FC Granada) sowie Angreifer Mason Greenwood (22/FC Getafe) stehen ebenfalls vor einer unklaren Zukunft, genau wie die Nachwuchsspieler Shola Shoretire (19) und Joe Hugill (20).