Dybala: Barça fragt nach Bedingungen

Paulo Dybala wird seinen Vertrag bei Juventus Turin nicht verlängern und weckt damit Interesse bei einigen europäischen Topklubs. Einem Bericht von ‚TyC Sports‘-Reporter César Luis Merlo zufolge, hat sich der FC Barcelona nun konkret nach den Bedingungen für eine mögliche Unterschrift des argentinischen Offensivakteurs erkundigt.

Dass die Katalanen mit einem Auge auf die Verpflichtung von La Joya schielten, wurden bereits in den vergangenen Wochen berichtet. Nun scheint sich Barça konkret mit dem ablösefreien 28-Jährigen zu beschäftigen. Weiter heißt es, Dybala und seine Berater nehmen sich nun Zeit, um Angebote zu sammeln und den Markt zu sondieren. In den zurückliegenden Tagen wurde auch Juves Ligakonkurrent Inter Mailand mit dem Offensivakteur in Verbindung gebracht.