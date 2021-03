Sertdemir im Bundesliga-Fokus

Zidan Sertdemir weckt offenbar Begehrlichkeiten in der Bundesliga. Der ‚Sport Bild‘ zufolge zeigen die TSG Hoffenheim, der VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach Interesse an dem 16-jährigen zentralen Mittelfeldspieler des FC Nordsjaelland. Sein Trainer Kim Engstrøm schwärmt: „Zidan Sertdemir ist wahrscheinlich der beste 16-Jährige in Dänemark. Er ist ein sehr spannender Spieler für technisch starke Mannschaften.“

Beim Klub aus Dänemark kommt Sertdemir aktuell für die U19 zum Einsatz. Kontakt zum U16-Nationalspieler halten auch Ajax Amsterdam und der FC Arsenal. Laut der ‚Sport Bild‘ streben Sertdemirs Eltern einen Wechsel zu einer spielstarken Mannschaft in der Bundesliga an.