Götze über PSV, die Bundesliga & eine DFB-Rückkehr

Dass sich Mario Götze Anfang Oktober der PSV Eindhoven anschloss, hatte ganz maßgeblich mit dem Trainer zu tun. „Der Trainer ist für mich die wichtigste Person“, so Götze in einem Interview mit dem ‚ZDF‘, „von daher war es der entscheidende Faktor, dass ich gesagt habe: ‚Ich möchte mit Roger Schmidt arbeiten.‘“

Götze kam Anfang Oktober ablösefrei zur PSV, sein Vertrag bei Borussia Dortmund war zuvor ausgelaufen. In seinen ersten sechs Pflichtspielen gelangen dem 28-Jährigen drei Tore. Das blieb auch bei Bundestrainer Joachim Löw nicht unbemerkt, der sich vor dem gestrigen 3:1-Sieg gegen die Ukraine freute, dass Götze seine „Frische, Leichtigkeit und Spielfreude wiederentdeckt“ habe.

Schon zuvor hatte der Bundestrainer eine Rückkehr des Weltmeisters von 2014 in den Kreis der Nationalmannschaft nicht ausgeschlossen, sagte gegenüber dem ‚Sportbuzzer‘: „Wir verlieren auch ihn nicht aus den Augen, ganz klar.“ Götze antwortet: „Es ist immer schön, wenn Jogi sich positiv über mich äußert.“ Zuletzt hatte der Offensivmann betont, „definitiv zurück in die Nationalmannschaft“ zu wollen.

„Zehn unglaublich gute Jahre“

Auf seine Zeit in der Bundesliga blickt Götze derweil positiv zurück. Er habe „zehn unglaublich gute Jahre mit unglaublich vielen Titeln und Erfolgen“ in Deutschland gehabt. Tatsächlich wurde er mit Dortmund und dem FC Bayern insgesamt fünfmal deutscher Meister und viermal Pokalsieger. Allerdings verlief Götzes persönliche Entwicklung nicht so steil nach oben, wie viele es erwartet hatte. In seinem letzten BVB-Jahr wurde ein Bankplatz für Götze zur Gewohnheit. In den Niederlanden ist er nun wieder gesetzt.