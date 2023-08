Hertha: Neue Option für Lukebakio

Dodi Lukebakio hat Interesse in der Premier League geweckt. Laut dem belgischen Journalisten Sacha Tavolieri streckt der FC Burnley die Fühler nach dem Außenstürmer aus. Die ‚Bild‘ geht noch weiter und berichtet, dass Burnley elf Millionen Euro plus Boni bietet. Lukebakio will die Berliner in diesem Sommer unbedingt noch verlassen.

Ob Burnley realistische Chancen auf den Zuschlag hat, ist allerdings fraglich. Tavolieri zufolge möchte Lukebakio bei seinem neuen Klub nicht wieder gegen den Abstieg spielen. Dies wäre bei den Clarets wahrscheinlich der Fall. Als weitere Optionen für den 25-jährigen Belgier wurden zuletzt Al Hilal, Atalanta Bergamo, Inter Mailand und Olympique Lyon gehandelt.